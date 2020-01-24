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وفاة والد الفنان محمد فاروق شيبا

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العرب اليوم - وفاة والد الفنان محمد فاروق شيبا

الفنان محمد فاروق شيبا
القاهرة - العرب اليوم

أعلن الفنان محمد فاروق شيبا، صباح اليوم عن وفاة والده، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وجاءت الوفاة بعد وقت قصير من وفاة شقيقه، وقال محمد فاروق شيبا :"لله الأمر من قبل ومن بعد . وهو أرحم الراحمين .. وإنا لله وإنا إليه راجعون .. توفى إلى رحمة الله .. اليوم والدى فاروق على شريف".

وأضاف: "تقام صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة.. والعزاء اليوم بمنزل العائلة، شارع محمد شتا، من شارع المشروع ..ميت عقبة، لا اراكم الله مكروها في عزيز عليكم"، يذكر أن شارك محمد فاروق شيبا، في العديد من الأعمال الفنية كان من بينها مسلسل "طاقة نور" مع النجم هاني سلامة.

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وفاة والد الفنان محمد فاروق شيبا وفاة والد الفنان محمد فاروق شيبا



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