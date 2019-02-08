اعتقال فنانتين مشهورتين بعد انتشار فيديو إباحي لهما
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اعتقال فنانتين مشهورتين بعد انتشار فيديو إباحي لهما

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العرب اليوم - اعتقال فنانتين مشهورتين بعد انتشار فيديو إباحي لهما

الفنانة منى فاروق و شيماء الحاج
القاهرة - العرب اليوم

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، القبض على الممثلتين المصريتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكاب فعل فاضح.

 

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اعتقال فنانتين مشهورتين بعد انتشار فيديو إباحي لهما اعتقال فنانتين مشهورتين بعد انتشار فيديو إباحي لهما



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اعتقال فنانتين مشهورتين بعد انتشار فيديو إباحي لهما اعتقال فنانتين مشهورتين بعد انتشار فيديو إباحي لهما



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