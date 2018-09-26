تصدرت شركة عملاق التجارة الالكترونية أمازون قائمة الشركات التي تساهم في دعم ويكيبيديا مالياً وتثميناً لخدماتها المجانية، حيث أن فيسبوك ومايكروسوفت وجوجل تساهم جميعها حوالي 50.000$، وأعلنت عن تبرعها بقمية 1$ مليون لصالح ويكيميديا الداعمة للموسوعة الحرة.

وقالت الشركة في خطاب لها أن ويكيبيديا مهمة جداً لنجاح أليكسا وتعتبر كحجر أساس لمعلومات العديد من المساعدات الصوتية، وأضافت لموقع Techcrunch أن اليكسا تجيب عن مئات الأسئلة بالاعتماد على ويكيبيديا.