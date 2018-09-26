تصدرت شركة عملاق التجارة الالكترونية أمازون قائمة الشركات التي تساهم في دعم ويكيبيديا مالياً وتثميناً لخدماتها المجانية، حيث أن فيسبوك ومايكروسوفت وجوجل تساهم جميعها حوالي 50.000$، وأعلنت عن تبرعها بقمية 1$ مليون لصالح ويكيميديا الداعمة للموسوعة الحرة.
وقالت الشركة في خطاب لها أن ويكيبيديا مهمة جداً لنجاح أليكسا وتعتبر كحجر أساس لمعلومات العديد من المساعدات الصوتية، وأضافت لموقع Techcrunch أن اليكسا تجيب عن مئات الأسئلة بالاعتماد على ويكيبيديا.
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ظهرت الممثلة الأميركية ليا ميشيل، بإطلالة أنيقة في العرض الخاص لفيلم الموسيقى والدراما "A Star is Born"، والذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، ترويجًا واستعدادًا لطرح الفيلم تجاريًا مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وكانت ليا ميشيل "متحمسة للغاية" لحضور العرض الأول للفيلم، وارتدت النجمة البالغة من العمر 32 عامًا، فستانًا طويلًا مزخرفًا باللون الفضي يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" ورباط من الخلف، وتخفي تنورة الفستان حذائها بينما تمشي بخطوات واثقة على السجادة الحمراء. وحرص النجم العالمي برادلي كوبر وبطلة فيلمه ليدي غاغا، على حضور الفعالية إلى جانب تواجد عدد كبير من نجمات السينما والتلفزيون الشابات بالعرض الخاص للفيلم أبرزهم: جوليان هوف، هانا هارت، جيجي جورجيوس، ناتس جيتي، أوجست جيتي، وريمي كروز، وظهروا بعدد من الإطلالات الأنيقة، كما التقطوا عددًا من الصور التذكارية على السجادة الحمراء للعرض الخاص. وتدور
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