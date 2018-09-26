ظهر اليوم تقرير جديد يقول بأن شركة سامسونج تعتزم إطلاق هواتف ذكية جديدة من الفئة المتوسطة تحمل الأسماء Galaxy P30 و +Galaxy P30 بشكل حصري في الصين علمًا أن هذين الهاتفين سيحملان الإسم الرمزي SM-G6200.

لا تزال هذه الشائعات جديدة إلى حد ما حيث زعمت التقارير الأولية من @MMDDJ على تويتر أنها ستكون أولى الهواتف من شركة سامسونج التي تملك مستشعرات بصمات الأصابع في الشاشة، ولكن الشائعات الأحدث تقول بأن هذه الأجهزة ستضم شاشات بتقنية LCD. من المعروف عمومًا أن مستشعرات البصمة المدمجة في الشاشة غير متوافقة مع شاشات LCD.

رأينا الشركات تقوم بإستخدام هذه التكنولوجيا مع شاشات OLED فقط. ومع ذلك، فقد صدر مؤخرًا تقرير جديد يقول بأن شركة JDI قامت بتطوير نوع من مستشعرات بصمات الأصابع التي تعمل مع شاشات LCD، ولكن نحن لا نعتقد بأن شركة سامسونج ستعتمد على هذا النوع من مستشعرات بصمات الأصابع. لا يبدو الأمر كما لو أن شركة سامسونج تفتقر إلى شاشات OLED ليكون من الواجب عليها إستخدام مستشعر مختلف لبصمات الأصابع متوافق مع شاشات LCD.

يشاع بأن الهاتف Galaxy P30 من سامسونج سيكون هو أول هاتف من سامسونج يستخدم مستشعر بصمات الأصابع الذي يعتمد على الموجات فوق الصوتية من شركة كوالكوم، وهو مستشعر بصمات الأصابع الذي يستخدم الموجات فوق الصوتية لقراءة بصمة الإصبع على عكس المستشعرات الحالية التي تعتمد على إلتقاط صورة للبصمة، وهو ما تعتقد شركة سامسونج بأنه معرض لظروف الإضاءة ويؤثر في إعادة إنتاج الشاشة للصورة.

على أي حال، قد يتم إطلاق الهاتفين Galaxy P30 و +Galaxy P30 بشكل حصري في الصين في وقت مبكر من الشهر المقبل. وفي حالة إذا كنت لا تعلم ذلك، فقد قامت شركة موتورولا كذلك في الأونة الأخيرة بإطلاق الهاتف Motorola P30 حصريًا في الصين مع تصميم مماثل لتصميم iPhone X. نتساءل عما إذا كان هذا يعني أننا سنرى شركة سامسونج تقوم بإطلاق هاتف بنفس تصميم iPhone X أيضًا، ونحن نتساءل عما إذا كانت شاشة هذا الهاتف ستضم قطعًا في الجزء الأوسط العلوي أم لا.