ابرز وأهم اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاثنين

واكبت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، التحضيرات الجارية لإعداد الأوراق التي سيطرحها الوفد اللبناني المشارك في مؤتمر بروكسل الثالث، الذي يعقد ابتداء من غدٍ الثلاثاء ، بهدف البحث في قضية اللاجئين والنازحين السوريين إلى الدول المحيطة بسوريا.

وتابعت الهجوم العسكري الذي شنّته قوات سوريا الديموقراطية "قسد" أمس، للقضاء على عناصر تنظيم داعش الإرهابي، المحاصرين في آخر جيوبه ببلدة الباغوز شرق دير الزور السورية، بعد انتهاء المهلة التي منحتها للإرهابيين للاستسلام.

وأشارت صحف الاثنين إلى تكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الدكتور محمد أشتية، بتشكيل الحكومة الفلسطينية الـ 18.

وتناقلت نبأ عودة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أمس، من رحلة علاجه بجنيف، على وقع استمرار التظاهرات السلمية المطالبة بعدوله عن الترشّح لفترة رئاسية خامسة وتغيير النظام.

وأوردت الصحف، تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن حروب الجيل الرابع والخامس تمثل قضية شديدة الخطورة على أمن مصر، واعتباره أن الأحداث التى شهدتها مصر منذ عام 2011م كان هدفها تدمير أجهزة الدولة.

وتحدثت صحف لبنان، عن مقتل 157 شخصًا في حادث تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأثيوبية، عقب دقائق من إقلاعها.