اهتمامات الصحف السودانية الصا\رة الاربعاء

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على تجديد وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، تأكيد ورغبة بلاده، في مواصلة الحوار والتعاطي مع الولايات المتحدة بالمرحلة الثانية للحوار، بالإضافة إلى فتح أبواب الحوار مع الاتحاد الأوروبي.

ونشرت إعلان السلطات المصرية، مقتل 64 إرهابيًا في عمليات عسكرية ومداهمات للجيش والشرطة نُفذت في سيناء ودلتا النيل خلال الفترة الماضية، أسفرت أيضًا عن مقتل سبعة عسكريين.

وأشارت صحف الأربعاء إلى سيطرة الجيش الوطني اليمني، على الخط الدولي الذي يربط مدينة صعدة بمديريتي – كتاف- و - البقع- بعد أن دحرت مليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران.

ولفتت الانتباه إلى استشهاد فلسطيني وإصابة اثنان آخران بجراح مختلفة، جراء قصف الجيش الإسرائيلي لنقطة الضبط الميداني شرق مخيم البريج.

ونقلت صحف السودان عن أعضاء في البرلمان الأوروبي أمس، أنه من المتوقع أن يبدأ البرلمان الأسبوع المقبل إجراءاته للتصديق على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.