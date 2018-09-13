السلطات الإسرائيلية تعيد فتح معبر بيت حانون

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، فتح معبر بيت حانون "إيرز" بشكل طبيعي.

ونقلت مصادر محلية عن إدارة المعبر، أن المعبر يعمل بشكل طبيعي لكافة الفئات بعد إغلاق دام أكثر من أسبوع ونصف بعد المواجهات في المنطقة.

تجدر الإشارة الى ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عللت إغلاق المعبر لإصلاح الضرر الذي تسبب فيه المتظاهرون الفلسطينيون على حدود قطاع غزة.