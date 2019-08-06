أبرز وأهم إهتمامات الصحف السودانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم،إدانة الخرطوم وإستنكارها لجريمة التفجير الإرهابي الذي، وقع بالقرب من- معهد الأورام - بالقاهرة وخلف عشرات القتلى والجرحى.

وركزت على المباحثات التي أجراها وكيل وزارة الخارجية السودانية عمر دهب في الخرطوم أمس، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة نيوكلاس هايسوم الذي أكد استمرار دور الأمم المتحدة في دعم قضايا السلام والتحول الديمقراطي في السودان.

ونقلت الصحف عن رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك قوله أمس، إن التصعيد الأخير من قبل ميليشيات الحوثي بإيعاز من مموليهم في طهران، وهو مؤشر على الهروب من استحقاقات السلام.

ونشرت صحف الثلاثاء إعلان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، أمس، انطلاق عملية عسكرية واسعة ضد تنظيم داعش الإرهابي في مناطق ديالى ونينوى.

ولفتت الانتباه إلى انقاذ البحرية الملكية المغربية 424 مهاجراً واجهت قواربهم المطاطية صعوبات في البحر المتوسط، بينما كانوا يحاولون العبور نحو إسبانيا.