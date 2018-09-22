بورصة تونس تقفل تعاملات الأسبوع على انخفاض

أقفل المؤشر الرئيسي للبورصة التونسية " توناندكس " تعاملات الأسبوع على انخفاض بنسبة 7ر1 نقطة ليصل عند 44ر7815 نقطة .

وبلغ حجم تعاملات الأسبوع بمعدل يومي في حدود 8ر6 مليون دينار تونسي أي ما يعادل 5ر2 مليون دولار أميركي .