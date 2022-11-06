مؤشر بورصة الخرطوم يغلق مستقراً

أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم ، مستقراً عند 70146.003 نقطة.

وانخفض حجم التداول من 15,336,149 جنيهًا إلى 7,858,575 جنيهًا، وتراجع عدد الأوراق المالية المتداولة من 193,202 ورقة مالية إلى 32,475 ورقة مالية، وانخفض عدد الصفقات المنفذة من 9 إلى 8 صفقات.