البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.06 %

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.06 في المئة ما يعادل 0.3 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 528.38 نقطة .

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 256,894 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 570,321.651 دولار نفذت من خلال 88 صفقة .