مـؤشرا البحريـن العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع

أقفل "مـؤشر البحريـن العام" اليـوم، عند مستوي 1,341.72 نقطة على ارتفاع وقدره 3.45 نقطة مـقارنـة بإقفالـه يوم أمس، في حين أقفل "مؤشر البحريـن الإسلامـي" عند مستوى 813.85 نقطة على ارتفاع وقـدره 4.77 نقطة مـقارنـة بإقفالـه السابق.

وتداول الـمستثـمرون في "بـورصة البحريـن" 13.43 مليون سهم، بقيـمة إجـمـالية قدرها 3.45 مليون ديـنـار بـحريــنـي، نفذت من خلال 117 صفقة، حيث ركز الـمستثـمرون تعاملاتـهم على أسهم قطاع البنوك التجارية التي بلغت قيـمة أسهمه الـمتداولـة 3.29 مليون ديـنـار أي ما نسبته 95.35 في المئة من القيـمة الإجـمـالية للتداول وبكـمية قدرها 12.70 مليون سهم ، نفذت من خلال 97 صفقة.