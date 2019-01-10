مؤشر البورصة العراقية يغلق على انخفاض بنسبة 0.29%

أغلق مؤشر سوق العراق للاوراق المالية اليوم على انخفاض بنسبة 0.29 %.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 769 مليون سهماً بقيمة 305 مليون دينار عراقي, حيث قاد المؤشر نحو الانخفاض تراجع أسهم 11 شركة مساهمة.