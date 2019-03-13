انضمت الولايات المتحدة إلى قائمة واسعة من الدول التي منعت تحليق طائرات شركة بوينغ من طراز "737 MAX" على خلفية الكارثة في إثيوبيا، في قرار زاد من تعقيد وضع الشركة في الأسواق.