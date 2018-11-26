كشفت إدارة الإفصاح بالبورصة عن إنهاء الحق فى الكوبون النقدى لحملة أسهم "شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا"، البالغ قيمته 17 جنيهًا للسهم.

وذلك على أن يتم بدء توزيع الكوبون اعتبارًا من الخميس المقبل.