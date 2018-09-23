البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.03 %

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.03 % ما يعادل 0.15 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 537.07 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 184,182 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 286,783 دولاراً نفذت من خلال 81 صفقة.
GMT 18:40 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبربورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 33ر54 نقطة
GMT 18:35 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبرمؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 0.20 %
GMT 18:13 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبرمؤشر البورصة العراقية يغلق منخفضا بنسبة 0.80 %
GMT 17:59 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبرمؤشر البحرين العام يقفل على ارتفاع
GMT 17:55 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبر65 سفينة تعبر المجرى الملاحي لقناة السويس
لا تزال الاختان بيلا وجيجي حديد من أبرز عارضات الأزياء في عالم الموضة , و تثبتان موهبتهما على المدرج من خلال عرض أزياء روبرتو كافالي لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو يوم السبت. وتتمتع بيلا البالغة من العمر 21 عامًا بلياقة بدنية عالية، ظهرت بإطلالة أنيقة من خلال بدلة من الترتر باللون الفضي المعدني، في حين ظهرت أختها جيجي حديد صاحبة الـ 23 عامًا، مرتدية سترة ذهبية كبيرة الحجم من القماش اللامع نفسه. وسارت بيلا بتمرس على المدرج وجذبت الانتباه إليها، وكانت تنتعل زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة وأوضحت العارضة الأميركية من أصل فلسطيني لمحة عن رشاقتها اللافتة للنظر ، والتي ظهرت من خلال زوج من السراويل القصيرة المضاف إليها حزام عريض باللون الفضي نفسه. وبدت جيجي بإطلالة أنيقة ولافتة للنظر عندما كانت تعرض إبداعات دار الأزياء الشهيرة
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