البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.03 %

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.03 % ما يعادل 0.15 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 537.07 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 184,182 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 286,783 دولاراً نفذت من خلال 81 صفقة.