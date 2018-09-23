65 سفينة تعبر المجرى الملاحي لقناة السويس

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم، 65 سفينة بحمولات بلغت 4 ملايين و 400 ألف طن.

وأفادت هيئة قناة السويس في بيان اليوم، أن قافلة الشمال ضمت 30 سفينة بحمولات بلغت مليونا و 900 ألف طن، فيما ضمت قافلة الجنوب 35 سفينة بحمولات بلغت مليونين و 500 ألف طن.