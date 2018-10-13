البورصة العراقية تتداول 2.5 مليارسهم عائدة لـ 36 شركة

أعلن سوق العراق للاوراق المالية "البورصة" عن تداول 2.5 مليارسهم, عائدة لـ 36 شركة مسجلة في السوق خلال جلسات الأسبوع الماضي.

وأوضح المديرالتنفيذي للسوق في بيان صحفي اليوم، أن البورصة تداولت خلال خمس جلسات عقدتها الأسبوع الماضي، أسهم 34 شركة في السوق النظامي وشركتين في السوق الثاني. وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال جلسات الأسبوع الماضي 2.565 مليارسهم, بقيمة 1.522 مليار دينارعراقي, فيما بلغ عدد الصفقات المنفذة للأسبوع ذاته 1800 صفقة.

وأقفل مؤشرالسوق ISX 60 في آخر جلسة من الأسبوع المذكور على 519.11 نقطة.

ويبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية "البورصه" 104 شركات مساهمة، 57 منها مدرجة في السوق النظامي, و 47 مدرجة في السوق الثاني.