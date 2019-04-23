الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 1.35 %

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 1.35 % أي ما يعادل 497 نقطة، وأقفل عند مستوى 36404 نقطة.

وبلغ حجم التداول 95416280 سهماً نفذت في 317 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 65 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 232 شركة، واستقرت قيمة أسهم 20 شركة.

وسيطرت أسهم شركات الأسمنت والمواد الكيميائية والبنوك التجارية على التداول الإيجابي في البورصة.