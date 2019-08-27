إعفاء بلماضي من منصبه قبيل مواجهة منتخب المغرب للمحليين

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أمس، إعفاء جمال بلماضي، مدرب المنتخب الأول من تدريب منتخب المحليين، الذي يستعد لمواجهة نظيره المغربي، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2020.

وكشف الاتحاد الجزائري عن تنظيم جديد في الجهاز الفني لمنتخب المحليين، الذي سيقوده الفرنسي لودوفيك باتلي، مدرب منتخب الجزائر لفئة أقل من 23 عاما.