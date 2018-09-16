ارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر

أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري استمرار ارتفاع العائد على أذون الخزانة لأجل ثلاثة وتسعة أشهر في عطاء يوم الأحد.

وزاد العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 19.43 بالمئة من 19.31 بالمئة في العطاء السابق وارتفع العائد على أذون 273 يوما إلى 19.75 بالمئة من 19.63 بالمئة في العطاء السابق.

باعت مصر يوم الأحد أذونا لأجل 91 يوما بقيمة 8.250 مليار جنيه (459.3 مليون دولار) ولأجل 273 يوما بقيمة 4.783 مليار جنيه وهو ما يقل عن‭‭‭ ‬‬‬المبلغ المستهدف الذي أعلنته سابقا والبالغ ثمانية مليارات.

وقال متعامل في سوق أدوات الدين لرويترز يوم الأحد ”يبدو أن هناك ضغوطا لرفع الفائدة على الأذون لمحاولة الحفاظ على المستثمرين الأجانب قدر المستطاع“.

بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي 17.1 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016 وحتى نهاية يوليو تموز. ويقل ذلك عن مستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس آذار 2018.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدارات للسندات وقرض صندوق النقد الدولي.