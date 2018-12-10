تراجع التضخم في مصر الأكبر على أساس شهري منذ حزيران 2015

أبرزت وكالة "بلومبرج" الأمريكية تراجع أسعار المستهلكين الشهرية في مصر للمرة الأولى منذ يناير ليعيد نسبة التضخم السنوية ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي ، وهو انخفاض من المحتمل أن يشجع صناع السياسة على الاحتفاظ بأسعار الفائدة كما هى في ديسمبر.