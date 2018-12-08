اتحاد عمال السكك الحديدية في ألمانيا يعتزم بدء إضرابات بعد فشل محادثات رفع الأجور

يعتزم اتحاد عمال السكك الحديدية بألمانيا المعروف اختصارًا بـ "إي في جي" ، الدخول في إضرابات تحذيرية على مدى فترة أعياد الميلاد ؛ بعد فشل محادثات عقدت اليوم /السبت/ مع شركة النقل المشغلة "دويتشه بان" بشأن رفع الأجور.

وقال توستن فيسفال قائد الاتحاد ، الذي يمثل معظم العاملين والمهنيين في السكك الحديدية في بيان أوردته شبكة "يورو نيوز" الأوروبية - : "إن الإضرابات التحذيرية ستكون في الوقت الحالي بمثابة نتيجة لا مفر منها".

ومن جانبها..صرحت الشركة المشغلة "دويتشه بأن" قرار اتحاد عمال السكك الحديدية بوقف المحادثات قد تسبب فيما وصفته بـ "تصعيد غير ضروري على الإطلاق".

وأشار رئيس إدارة الموارد البشرية للشركة مارتين زايلر إلى أن ترك طاولة المفاوضات بعد عرض برفع الأجور بنسبة 5.1 % على مرحلتين ودفع مبلغ لمرة واحدة قيمته 500 يورو يعد أمر غير مفهوم وغير ضروري لعملائنا لاسيما وأنه خلال فترة أعياد الميلاد.

وأوضحت الشبكة الأوروبية أن اتحاد عمال السكك الحديدية يرغب برفع الأجور بنسبة 7.5 % ولديه مطالب أخرى أيضًا تتعلق بساعات العمل والعطلات.