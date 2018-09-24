البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.13 %

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.13 % ما يعادل 0.72 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 536.35 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 779,043 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 1,407,090 دولاراً نفذت من خلال 163 صفقة.