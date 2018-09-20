صادرات نفط جنوب العراق تتجه لمستوى قياسي مرتفع في سبتمبر

قال مصدران بالقطاع إن صادرات النفط من جنوب العراق تتجه صوب مستوى قياسي مرتفع هذا الشهر مما يعزز مؤشرات التزام ثاني أكبر منتج في أوبك باتفاق زيادة المعروض وأن القلاقل المحلية لا تؤثر على الشحنات.