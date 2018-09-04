البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.05 %

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليوم، على انخفاض بنسبة 0.05 في المئة ما يعادل 0.25 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 540.79 نقطة .

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 385,275 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 628,503.154 دولار نفذت من خلال 185 صفقة .