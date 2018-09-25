البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.37 %

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.37 % ما يعادل 1.97 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 534.38 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 349,524 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 538,925 دولاراً نفذت من خلال 123 صفقة.