مؤشرا البحرين العام والاسلامي يقفلان على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,338.98 بانخفاض قدره 2.23 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 937.32 بانخفاض قدره 7.86 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 4 ملايين و987 ألفا و569 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليونا و243 ألفا و527 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 67 صفقة.