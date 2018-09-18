مؤشر سوق مسقط يغلق تعاملات الثلاثاء منخفضًا

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 69ر4495 نقطة منخفضًا بـ 25ر20 نقطة وبنسبة 45ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 94ر4515 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونًا و719 ألفًا و255 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 6ر13 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونًا و513 ألفًا و106 ريالات عمانية.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 176ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 78ر17 مليار ريال عماني.
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية هيلي بالدوين، في عرض أزياء أديداس "Originals Falcon and JD" خلال أسبوع الموضة في لندن، والذي قدمت فيه عرضا رائعا من الأزياء الرياضية في التسعينات، الإثنين، إذ انضمت إلى العارضة الشهيرة ويني هارلو. وتفوقت العارضة التي تبلغ من العمر 21 عامًا، على الموضة الرياضية عندما كانت ترتدي مجموعة أنيقة من الملابس الرياضية في العاصمة، مع انتشار الإشاعات بأنها ستتزوج جاستين بيبر في احتفال ضخم في كندا نهاية الأسبوع. لم تخفِ هيلي من مظهرها الأنيق في الشارع، إذ أظهرت بعضا من شخصيتها المذهلة في ترينج رياضي باللون الأزرق والأبيض مع خطوط حمراء، والمكون من سروال وسترة وكروب توبباللون الأبيض لإبراز خصرها المسطح، وأضافت هيلي لإطلالتها أقراطا ذهبية كبيرة وعقدا متطابقا، بينما كانت ترفع شعرها الأشقر للأعلى على شكل كعكة وأظهرت بشرة خالية من العيوب مع ظلال عيون دخانية
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