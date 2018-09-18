مؤشر سوق مسقط يغلق تعاملات الثلاثاء منخفضًا

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 69ر4495 نقطة منخفضًا بـ 25ر20 نقطة وبنسبة 45ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 94ر4515 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و719 ألفًا و255 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 6ر13 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونًا و513 ألفًا و106 ريالات عمانية.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 176ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 78ر17 مليار ريال عماني.