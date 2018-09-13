البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.1 %

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.1 % ما يعادل 0.53 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 542.29 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1,396,086 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 1,520,579 دولاراً نفذت من خلال 218 صفقة.