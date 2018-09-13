مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7590.65 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 44.73 نقطة ليقفل عند مستوى 7590.65 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 2 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 92 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 78 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 61 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 106 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات تكافل الراجحي, والعقارية, والبحري, وعسير, وملاذ للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ميدغيلف للتأمين, والأسماك, وساكو, ووفاء للتأمين, ودلة الصحية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.69% و 7.37% .
فيما كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان، وكيان السعودية, والجزيرة, وكيمانول هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, والراجحي, وكيان السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 71.70 نقطة ليقفل عند مستوى 2592.14 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 90 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 4 آلاف سهم تقاسمتها 52 صفقة.
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جذبت الممثلة الإسبانية الشهيرة بينيلوبي كروز، الأنظار لإطلالتها الأنيقة إلى جانب زوجها خافيير بارديم، في حدث في مدريد في إسبانيا للترويج عن فيلمهما الجديد "Everybody Knows". وظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار والبالغة من العمر 44 عامًا ، بإطلالة مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا أحادي اللون أنيق ، والذي أبرز جسدها الرشيق، وكان الجزء العلوي من الفستان يتميز بقصاصات باللون الأسود والأبيض في حين ينتهي بتنورة سوداء أنيقة. أضاف الفنانة الإسبانية مزيدًا من السنتيمترات إلى طولها مع زوجًا من الصنادل السوداء، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهها وكتفيها، وأكملت إطلالتها الرائعة بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة ببطانة من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الداكن اللامع. انضمت أيضًا إلى فريق الفيلم ،الممثل خافير بارديم والمخرج أصغر فرهادي للترويج للفيلم ، المعروف باسم Todos Lo Saben في إسبانيا. كانت بينيلوب وزوجها مشغولين
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