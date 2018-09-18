البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.37 %

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.37 % ما يعادل 1.98 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 538.51 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 367,925 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 500,202 دولار نفذت من خلال 132 صفقة.