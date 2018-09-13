المؤشر نيكي يصعد بفضل آمال محادثات التجارة بين الصين وأميركا

ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين يوم الخميس، في ظل أنباء عن جولة جديدة مقترحة من المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، مما عزز الإقبال على المخاطرة وأطلق عمليات شراء لأسهم منكشفة على الطلب الصيني.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا واحدا بالمئة عند 22821.32 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 31 أغسطس آب.

وتواصلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الصين من أجل إجراء جولة جديدة من المحادثات التجارية في الوقت الذي تستعد فيه واشنطن لتفعيل رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، وفقا لمصدرين مطلعين.

وسجل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أداء فاق المؤشر نيكي، ليصعد 1.1 بالمئة إلى 1710.02 نقطة.

وارتفعت أسهم الشركات ذات الانكشاف الكبير على السوق الصينية. وزادت أسهم فانوك المنتجة للروبوتات الصناعية واحدا في المئة، وصعدت أسهم كوماتسو لصناعة معدات البناء 1.7 بالمئة في حين قفزت أسهم هيتاشي لمعدات البناء 2.7 بالمئة.

وتعرضت تلك الشركات، التي تعتمد بشكل كبير على الطلب من الصين، لعمليات بيع بفعل تعليقات ترامب المرتبطة بالتجارة تجاه الصين والتي أدلى بها على مدى الأشهر القليلة الأخيرة.

وبيعت أسهم شركات موردة لأبل بعد أن انخفضت أسهم الشركة المصنعة لآيفون 1.2 بالمئة ليل الأربعاء حين كشفت عن هاتف آيفون أكبر لكنها لم تقم سوى بتعديلات محدودة على تصميماتها.

وتراجعت أسهم موراتا للتصنيع 1.3 بالمئة وألبس إلكتريك 4.8 بالمئة وتي.دي.كيه كورب 3.9 بالمئة.

وواصلت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الانخفاض، لتقتفي أثر عمليات بيع لنظيرتها الأمريكية ليل الأربعاء مثل ميكرون تكنولوجي والتي هبطت أسهمها 4.3 بالمئة. وانخفضت أسهم أدفانتست كورب 5.4 بالمئة وطوكيو إلكترون ثلاثة بالمئة.