المؤشر نيكي يصعد بفضل آمال محادثات التجارة بين الصين وأميركا

ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين يوم الخميس، في ظل أنباء عن جولة جديدة مقترحة من المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، مما عزز الإقبال على المخاطرة وأطلق عمليات شراء لأسهم منكشفة على الطلب الصيني.
وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا واحدا بالمئة عند 22821.32 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 31 أغسطس آب.
وتواصلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الصين من أجل إجراء جولة جديدة من المحادثات التجارية في الوقت الذي تستعد فيه واشنطن لتفعيل رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، وفقا لمصدرين مطلعين.
وسجل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أداء فاق المؤشر نيكي، ليصعد 1.1 بالمئة إلى 1710.02 نقطة.
وارتفعت أسهم الشركات ذات الانكشاف الكبير على السوق الصينية. وزادت أسهم فانوك المنتجة للروبوتات الصناعية واحدا في المئة، وصعدت أسهم كوماتسو لصناعة معدات البناء 1.7 بالمئة في حين قفزت أسهم هيتاشي لمعدات البناء 2.7 بالمئة.
وتعرضت تلك الشركات، التي تعتمد بشكل كبير على الطلب من الصين، لعمليات بيع بفعل تعليقات ترامب المرتبطة بالتجارة تجاه الصين والتي أدلى بها على مدى الأشهر القليلة الأخيرة.
وبيعت أسهم شركات موردة لأبل بعد أن انخفضت أسهم الشركة المصنعة لآيفون 1.2 بالمئة ليل الأربعاء حين كشفت عن هاتف آيفون أكبر لكنها لم تقم سوى بتعديلات محدودة على تصميماتها.
وتراجعت أسهم موراتا للتصنيع 1.3 بالمئة وألبس إلكتريك 4.8 بالمئة وتي.دي.كيه كورب 3.9 بالمئة.
وواصلت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الانخفاض، لتقتفي أثر عمليات بيع لنظيرتها الأمريكية ليل الأربعاء مثل ميكرون تكنولوجي والتي هبطت أسهمها 4.3 بالمئة. وانخفضت أسهم أدفانتست كورب 5.4 بالمئة وطوكيو إلكترون ثلاثة بالمئة.
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جذبت الممثلة الإسبانية الشهيرة بينيلوبي كروز، الأنظار لإطلالتها الأنيقة إلى جانب زوجها خافيير بارديم، في حدث في مدريد في إسبانيا للترويج عن فيلمهما الجديد "Everybody Knows". وظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار والبالغة من العمر 44 عامًا ، بإطلالة مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا أحادي اللون أنيق ، والذي أبرز جسدها الرشيق، وكان الجزء العلوي من الفستان يتميز بقصاصات باللون الأسود والأبيض في حين ينتهي بتنورة سوداء أنيقة. أضاف الفنانة الإسبانية مزيدًا من السنتيمترات إلى طولها مع زوجًا من الصنادل السوداء، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهها وكتفيها، وأكملت إطلالتها الرائعة بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة ببطانة من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الداكن اللامع. انضمت أيضًا إلى فريق الفيلم ،الممثل خافير بارديم والمخرج أصغر فرهادي للترويج للفيلم ، المعروف باسم Todos Lo Saben في إسبانيا. كانت بينيلوب وزوجها مشغولين
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