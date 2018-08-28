البورصة الفلسطينية تغلق على انخفاض بنسبة 0.1 %

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليوم، على انخفاض بنسبة 0.1 في المئة ما يعادل 0.56 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 537.97 نقطة .

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 317,159 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 402,595.523 دولار نفذت من خلال 133 صفقة .