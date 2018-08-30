البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.14 %

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.14 % ما يعادل 0.76 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 536.90 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 657,938 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 1,150,750 دولار نفذت من خلال 227 صفقة.