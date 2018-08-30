البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.14 %

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.14 % ما يعادل 0.76 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 536.90 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 657,938 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 1,150,750 دولار نفذت من خلال 227 صفقة.
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا جديدة لعارضة الأزياء الأميركية، هايلي بالدوين، برفقة خطيبها مغنّي البوب الكندي جاستن بيبر، أثناء تجولهما في أحد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأميركية، مساء الثلاثاء، متوجهين إلى أحد المطاعم لتناول العشاء. وظهر المغني الشهير البالغ من العمر 24 عاما، بإطلالة أنيقة، إلى جانب حبيبته الملتفة ذراعه حولها، واختارت هايلي بلوزة أنيقة بيضاء اللون وقميصا طويلا بنقشة الفهد يكاد يصل إلى الكاحل، ونسقتهما مع بنطلون جينز الذي أضافت له حزاما باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بعدد قليل من القلائد الذهبية وزوج من الأقراط الدائرية، كما انتعلت زوجا من الشباشب المريحة وصففت شعرها الأشقر وربطته للوراء في كعكة صغيرة، كما أضافت المكياج الناعم والطبيعي، أما جاستين فظهر مرتديا ملابس كاجوال غير رسمية، إذ اختار بنطلونا من القماش مخملي اللون والذي زين بشريط رفيع من نقشة الفهد، بالإضافة إلى تي
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