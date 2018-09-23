البورصة الأردنية تغلق تداولات الأحد على ثبات

أغلقت البورصة الأردنية اليوم ، على ثبات ، عند مستوى 1995.05 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 4.2 مليون دينار أردني، وسط تداول 4.2 مليون سهم، نفذت من خلال 1,495 صفقة.