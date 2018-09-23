البورصة الأردنية تغلق تداولات الأحد على ثبات

أغلقت البورصة الأردنية اليوم ، على ثبات ، عند مستوى 1995.05 نقطة.
وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 4.2 مليون دينار أردني، وسط تداول 4.2 مليون سهم، نفذت من خلال 1,495 صفقة.
GMT 12:22 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبرمؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 0.020 %
GMT 04:21 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبرتعرف على سعر الين الياباني مقابل الريال السعودي الأحد
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لا تزال الاختان بيلا وجيجي حديد من أبرز عارضات الأزياء في عالم الموضة , و تثبتان موهبتهما على المدرج من خلال عرض أزياء روبرتو كافالي لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو يوم السبت. وتتمتع بيلا البالغة من العمر 21 عامًا بلياقة بدنية عالية، ظهرت بإطلالة أنيقة من خلال بدلة من الترتر باللون الفضي المعدني، في حين ظهرت أختها جيجي حديد صاحبة الـ 23 عامًا، مرتدية سترة ذهبية كبيرة الحجم من القماش اللامع نفسه. وسارت بيلا بتمرس على المدرج وجذبت الانتباه إليها، وكانت تنتعل زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة وأوضحت العارضة الأميركية من أصل فلسطيني لمحة عن رشاقتها اللافتة للنظر ، والتي ظهرت من خلال زوج من السراويل القصيرة المضاف إليها حزام عريض باللون الفضي نفسه. وبدت جيجي بإطلالة أنيقة ولافتة للنظر عندما كانت تعرض إبداعات دار الأزياء الشهيرة
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