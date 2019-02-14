ارتفاع الأسهم اليابانية في بداية تعاملاتها الصباحية

ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم في بداية تعاملاتها ببورصة طوكيو للأوراق المالية.

وصعد مؤشر (نيكي) القياسي بنسبة 0.02 في المئة، ليصل عند مستوى 21147.89 نقطة، بينما ارتفع مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01 في المئة ليصل عند مستوى 1589.43 نقطة.