البورصة الأردنية تغلق تداولات الأحد على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم ، على انخفاض بنسبة 0.03% ، عند مستوى 1991.80 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 2.3 مليون دينار أردني ، وسط تداول 2.7 مليون سهم ، نفذت من خلال 1,445 صفقة.