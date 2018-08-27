أقامت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" اليوم, حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد , ونوّاب المحافظ ومُساعديه, وذلك بمبنى "منشآت" الرئيس بالرياض.
ورفع المهندس الرشيد, التهاني والتبريكات لمنسوبي ومنسوبات "منشآت" بمناسبة العيد, سائلاً الله عز وجل أن يديم أفراحه على الأمتين العربية والإسلامية, ويعيده على الجميع بالخير واليُمن والبركات.
يذكر أن "منشآت" تسعى لتهيئة أفضل بيئة عمل لكوادرها البشرية، وذلك من خلال تقديم عدد من المزايا الحصريّة لمنسوبيها ومنسوباتها وتهيئة مكان عمل مميز قائم على الإنتاج والإبداع.
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تتمتع عارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر، بأجواء سترخائية في مدينة بوسيتانو الإيطالية، حيث خطفت عدسات المصورين بإطلالاتها الساحرة في عطلتها الصيفية، تحت أشعة الشمس الذهبية يوم الأحد. وظهرت عارضة الأزياء صاحبة الـ 47 عاما ، في إحدى الصور التي نشرتها صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بإطلالة بوهيمية حيث كانت ترتدي فستانا أنيقا منقوشا، بعد يوم آخر في البحر. وأكملت مظهرها البوهيمي المريح ببعض الاكسسوارات وقلادة ذهبية ونظارة شمسية بيضاء بتصميم عصري، وحملت حقيبة جلدية أنيقة كما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وظهرت كلوديا في صورة اخرى، وهي ترتدي البيكيني خلال فترة الظهيرة والتي تبعث على الاسترخاء على متن يخت يجوب الريفييرا الإيطالية. وشوهدت العارضة الشقراء تتمتع بوقتها وتأكل آيس كريم في بورتوفينيري يوم الأحد قبل أن تأخذ رحلة القارب وسط المناظر الخلابة. ويذكر ان كلوديا شيفر أم لثلاثة أطفال،
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