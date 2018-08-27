أقامت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" اليوم, حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد , ونوّاب المحافظ ومُساعديه, وذلك بمبنى "منشآت" الرئيس بالرياض.

ورفع المهندس الرشيد, التهاني والتبريكات لمنسوبي ومنسوبات "منشآت" بمناسبة العيد, سائلاً الله عز وجل أن يديم أفراحه على الأمتين العربية والإسلامية, ويعيده على الجميع بالخير واليُمن والبركات.

يذكر أن "منشآت" تسعى لتهيئة أفضل بيئة عمل لكوادرها البشرية، وذلك من خلال تقديم عدد من المزايا الحصريّة لمنسوبيها ومنسوباتها وتهيئة مكان عمل مميز قائم على الإنتاج والإبداع.