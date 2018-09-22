بورصة تونس تقفل تعاملات الأسبوع على انخفاض

أقفل المؤشر الرئيسي للبورصة التونسية " توناندكس " تعاملات الأسبوع على انخفاض بنسبة 7ر1 نقطة ليصل عند 44ر7815 نقطة .
وبلغ حجم تعاملات الأسبوع بمعدل يومي في حدود 8ر6 مليون دينار تونسي أي ما يعادل 5ر2 مليون دولار أمريكي .
GMT 05:52 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبرالبنك الدولي يمنح تونس قرضًا بقيمة 42.3 مليون يورو
GMT 04:33 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبرتعرف على سعر الين الياباني مقابل الريال السعودي السبت
GMT 04:28 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبرتعرف على سعر الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي السبت
GMT 04:27 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبرتعرف على سعر اليورو مقابل الريال السعودي السبت
GMT 04:26 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبرتعرف على سعر الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي السبت
تألقوا معًا في عام 2007 في الفيلم الكوميدي "Superbad"، وفي ليلة الخميس ، برهنت النجمة العالمية إيما ستون، والممثل الكوميدي جونا هيل، على أن صداقتهما لا تزال قوية، حيث إنهما ظهرا معًا على السجادة الحمراء في نيويورك للاحتفال بعرض مسلسلهما الجديد "Maniac" على شبكة "نيتفليكس". وتبادل الاثنان بعض النكات على السجادة الحمراء، وتعالت أصوات ضحكاتهم أمام المصورين، وبدت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 29 عامًا ، أنيقة حيث ارتدت فستانًا باللون النحاسي المعدني وتركت شعرها الأحمر منسدلًا أسفل ظهرها وكتفيها في تجعيدات مذهلة. وأكملت الممثلة، التي فازت بجائزة الأوسكار عن فيلم "La La Land"، إطلالتها بماكياج العيون الدخاني ولون الشفاه الأحمر الداكن، أما جونا، البالغ من العمر 34 عامًا، اختار بدلة سوداء بالكامل، مكونة من قميص وربطة عنق سوداء مع بدلة من قطعتين ونظارات رياضية وجميعهم باللون الأسود. وتدور أحداث المسلسل
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