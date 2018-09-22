بورصة تونس تقفل تعاملات الأسبوع على انخفاض
آخر تحديث GMT13:11:49
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

بورصة تونس تقفل تعاملات الأسبوع على انخفاض

العرب اليوم -

العرب اليوم - بورصة تونس تقفل تعاملات الأسبوع على انخفاض

بورصة تونس
تونس - العرب اليوم

أقفل المؤشر الرئيسي للبورصة التونسية " توناندكس " تعاملات الأسبوع على انخفاض بنسبة 7ر1 نقطة ليصل عند 44ر7815 نقطة .

وبلغ حجم تعاملات الأسبوع بمعدل يومي في حدود 8ر6 مليون دينار تونسي أي ما يعادل 5ر2 مليون دولار أمريكي .

اقتصاد عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

بورصة تونس تقفل تعاملات الأسبوع على انخفاض بورصة تونس تقفل تعاملات الأسبوع على انخفاض



أخبار ذات صلة

GMT 05:52 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبر

البنك الدولي يمنح تونس قرضًا بقيمة 42.3 مليون يورو
العرب اليوم - البنك الدولي يمنح تونس قرضًا بقيمة 42.3 مليون يورو

GMT 04:33 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبر

تعرف على سعر الين الياباني مقابل الريال السعودي السبت
العرب اليوم - تعرف على سعر الين الياباني مقابل الريال السعودي السبت

GMT 04:28 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبر

تعرف على سعر الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي السبت
العرب اليوم - تعرف على سعر الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي السبت

GMT 04:27 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبر

تعرف على سعر اليورو مقابل الريال السعودي السبت
العرب اليوم - تعرف على سعر اليورو مقابل الريال السعودي السبت

GMT 04:26 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبر

تعرف على سعر الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي السبت
العرب اليوم - تعرف على سعر الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي السبت

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

بورصة تونس تقفل تعاملات الأسبوع على انخفاض بورصة تونس تقفل تعاملات الأسبوع على انخفاض



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

خلال الاحتفال بمسلسلها الجديد "Maniac"

إطلالة رائعة لإيمّا ستون بفستان نحاسي في نيويورك

نيويورك ـ سناء المر

تألقوا معًا في عام 2007 في الفيلم الكوميدي "Superbad"، وفي ليلة الخميس ، برهنت النجمة العالمية إيما ستون، والممثل الكوميدي جونا هيل، على أن صداقتهما لا تزال قوية، حيث إنهما ظهرا معًا على السجادة الحمراء في نيويورك للاحتفال بعرض مسلسلهما الجديد "Maniac" على شبكة  "نيتفليكس". وتبادل الاثنان بعض النكات على السجادة الحمراء، وتعالت أصوات ضحكاتهم أمام المصورين، وبدت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 29 عامًا ، أنيقة حيث ارتدت فستانًا باللون النحاسي المعدني وتركت شعرها الأحمر منسدلًا أسفل ظهرها وكتفيها في تجعيدات مذهلة. وأكملت الممثلة، التي فازت بجائزة الأوسكار عن فيلم "La La Land"، إطلالتها بماكياج العيون الدخاني ولون الشفاه الأحمر الداكن، أما جونا، البالغ من العمر 34 عامًا، اختار بدلة سوداء بالكامل، مكونة من قميص وربطة عنق سوداء مع بدلة من قطعتين ونظارات رياضية وجميعهم باللون الأسود. وتدور أحداث المسلسل

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 06:03 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبر

علامة "Moncler" للأزياء تكشف عن مجموعتها الجديدة "Genius"
العرب اليوم - علامة "Moncler" للأزياء تكشف عن مجموعتها الجديدة "Genius"

GMT 08:35 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبر

ننشر أروع الأحياء في العالم و"إمباخادورس" تتصدَّرها
العرب اليوم - ننشر أروع الأحياء في العالم و"إمباخادورس" تتصدَّرها

GMT 08:10 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبر

ظهور نمط حياة اسكندنافي جديد في عالم الديكور
العرب اليوم - ظهور نمط حياة اسكندنافي جديد في عالم الديكور

GMT 07:31 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبر

سعد الدين العثماني يكشف أن علاقتهما السياسية قوية ومتينة
العرب اليوم - سعد الدين العثماني يكشف أن علاقتهما السياسية قوية ومتينة

GMT 01:50 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبر

ظهور أول امرأة تقدم نشرة إخبارية في المملكة العربية السعودية
العرب اليوم - ظهور أول امرأة تقدم نشرة إخبارية في المملكة العربية السعودية

GMT 03:10 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبر

دينا تركيا تكشف أوّل دليل من نوعه للملابس المتواضعة
العرب اليوم - دينا تركيا تكشف أوّل دليل من نوعه للملابس المتواضعة

GMT 10:17 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبر

أفضل مسارات المشي التاريخية في المملكة المتحدة
العرب اليوم - أفضل مسارات المشي التاريخية في المملكة المتحدة

GMT 01:33 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبر

إطلالات بانورامية مذهلة في منزل جزيرة ثمبيل المنعزل
العرب اليوم - إطلالات بانورامية مذهلة في منزل جزيرة ثمبيل المنعزل

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 13:35 2017 الإثنين ,18 أيلول / سبتمبر

كيمياء العطاء
العرب اليوم - كيمياء العطاء

GMT 17:07 2018 السبت ,17 آذار/ مارس

جَدةٌ تطلب حضانة حفيدها بسبب أفعال الأمّ المشينة في كفر الشيخ
العرب اليوم - جَدةٌ تطلب حضانة حفيدها بسبب أفعال الأمّ المشينة في كفر الشيخ

GMT 04:37 2018 الثلاثاء ,29 أيار / مايو

نهاية مأساوية للمهندس عدلي القيعي في الأهلي
العرب اليوم - نهاية مأساوية للمهندس عدلي القيعي في الأهلي

GMT 15:41 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيو

وفاة نجل الفنان الراحل شعبان حسين عن عمر 35 عامًا
العرب اليوم - وفاة نجل الفنان الراحل شعبان حسين عن عمر 35 عامًا

GMT 12:21 2017 السبت ,02 كانون الأول / ديسمبر

إيطالي يحبس فتاة رومانية ويغتصبها لمدة 10 سنوات
العرب اليوم - إيطالي يحبس فتاة رومانية ويغتصبها لمدة 10 سنوات

GMT 05:16 2017 الجمعة ,08 كانون الأول / ديسمبر

النجمة إيفا لونغوريا تتألق في فستان أسود رائع
العرب اليوم - النجمة إيفا لونغوريا تتألق في فستان أسود رائع

GMT 00:35 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيسان

نور درويش يكشف ثبات أسعار السيارات في مصر
العرب اليوم - نور درويش يكشف ثبات أسعار السيارات في مصر

GMT 08:24 2018 الجمعة ,05 كانون الثاني / يناير

​مُغنٍّ كوري شهير يصدم الجميع بالانتحار ويترك رسالة لشقيقته
العرب اليوم - ​مُغنٍّ كوري شهير يصدم الجميع بالانتحار ويترك رسالة لشقيقته

GMT 04:41 2017 الثلاثاء ,24 تشرين الأول / أكتوبر

ريهانا تثير الجدل مجددًا بإطلالة غريبة تظهر رشاقتها
العرب اليوم - ريهانا تثير الجدل مجددًا بإطلالة غريبة تظهر رشاقتها

GMT 17:51 2017 الثلاثاء ,03 تشرين الأول / أكتوبر

غادة عبدالرازق تثير استياء جمهورها بسبب الجمبري
العرب اليوم - غادة عبدالرازق تثير استياء جمهورها بسبب الجمبري

GMT 01:27 2018 السبت ,27 كانون الثاني / يناير

سجن الفتاة التي خططت للانضمام إلى تنظيم "داعش"
العرب اليوم - سجن الفتاة التي خططت للانضمام إلى تنظيم "داعش"

GMT 01:07 2017 الأحد ,31 كانون الأول / ديسمبر

الدكتور وسام السيفي يكشف عن خبايا الأبراج في عام 2018
العرب اليوم - الدكتور وسام السيفي يكشف عن خبايا الأبراج في عام 2018

GMT 23:21 2018 الخميس ,06 أيلول / سبتمبر

المتهمة بارتكاب "جريمة بنها" تدلي بأقوالها أمام النيابة بعد توقيفها
العرب اليوم - المتهمة بارتكاب "جريمة بنها" تدلي بأقوالها أمام النيابة بعد توقيفها

GMT 19:58 2018 الجمعة ,08 حزيران / يونيو

سيدة ترفع دعوى خلع ضد زوجها بعدما اعترّف لها بحبه لآخرى
العرب اليوم - سيدة ترفع دعوى خلع ضد زوجها بعدما اعترّف لها بحبه لآخرى

GMT 00:56 2016 السبت ,24 كانون الأول / ديسمبر

تعرف علي أساطير غريبة مرتبطة بالجنس الفموي
العرب اليوم - تعرف علي أساطير غريبة مرتبطة بالجنس الفموي

GMT 11:28 2018 الجمعة ,27 تموز / يوليو

نيرمين سفر ترقص شبه عارية مع العلم التونسي
العرب اليوم - نيرمين سفر ترقص شبه عارية مع العلم التونسي

GMT 06:51 2017 الجمعة ,13 تشرين الأول / أكتوبر

من يطفئ لهيب الأسعار؟
العرب اليوم - من يطفئ لهيب الأسعار؟

GMT 21:44 2018 الجمعة ,15 حزيران / يونيو

هزيمة منتخب مصر جعلت الجولة الثانية في المونديال أمرًا حاسمًا
العرب اليوم - هزيمة منتخب مصر جعلت الجولة الثانية في المونديال أمرًا حاسمًا
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab