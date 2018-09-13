الذهب مستقر والأنظار على محادثات تجارية بين الصين وأمريكا

استقرت أسعار الذهب يوم الخميس قرب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع والذي بلغته في الجلسة السابقة، في ظل آمال بشأن جولة جديدة من المحادثات التجارية بين أمريكا والصين، لكن ارتفاع الدولار يكبح المكاسب.
وبحلول الساعة 0758 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 1205.78 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ 31 أغسطس آب عند 1208.48 دولار يوم الأربعاء. وربح المعدن الأصفر 0.7 بالمئة في الجلسة السابقة، في أكبر زيادة له في يوم واحد منذ 24 أغسطس آب.
وأرسل مسؤولون أمريكيون كبار دعوة إلى نظرائهم الصينيين لإجراء اجتماع آخر بين الجانبين بشأن التجارة مما يثير تكهنات بشأن تغير في سياسة واشنطن.
وشجع خلاف تجاري مستمر منذ أشهر بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي استنادا إلى اعتقاد بأن الولايات المتحدة ستتحمل الخسارة الأقل في النزاع.
وانخفضت أسعار الذهب نحو 12 بالمئة منذ ارتفاع سجلته في أبريل نيسان في ظل تصاعد توترات التجارة العالمية وبضغط من زيادة أسعار الفائدة الأمريكية.
وارتفع مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.1 بالمئة إلى 94.927.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 14.24 دولار للأوقية.
وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 804.30 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين عند 805.30 دولار. وربح البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 975.60 دولار للأوقية.
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جذبت الممثلة الإسبانية الشهيرة بينيلوبي كروز، الأنظار لإطلالتها الأنيقة إلى جانب زوجها خافيير بارديم، في حدث في مدريد في إسبانيا للترويج عن فيلمهما الجديد "Everybody Knows". وظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار والبالغة من العمر 44 عامًا ، بإطلالة مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا أحادي اللون أنيق ، والذي أبرز جسدها الرشيق، وكان الجزء العلوي من الفستان يتميز بقصاصات باللون الأسود والأبيض في حين ينتهي بتنورة سوداء أنيقة. أضاف الفنانة الإسبانية مزيدًا من السنتيمترات إلى طولها مع زوجًا من الصنادل السوداء، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهها وكتفيها، وأكملت إطلالتها الرائعة بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة ببطانة من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الداكن اللامع. انضمت أيضًا إلى فريق الفيلم ،الممثل خافير بارديم والمخرج أصغر فرهادي للترويج للفيلم ، المعروف باسم Todos Lo Saben في إسبانيا. كانت بينيلوب وزوجها مشغولين
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