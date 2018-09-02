مؤشر سوق مسقط يغلق تداولات الأحد مرتفعًا بنسبة 0.37 %

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 53ر4435 نقطة مرتفعًا بـ 26ر16 نقطة وبنسبة 37ر0 %.
وبلغت قيمة التداول 761 ألفًا و 784ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 7ر 70 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و 595 ألفًا و 806 ريالات عمانية.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 098ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 61ر17 مليار ريال عماني.
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ظهر أبطال فيلم الإثارة والفانتازيا "Suspiria" للمخرج الإيطالي لوكا جواديجنينو، المشارك بالمسابقة الرسمية، لجزيرة الليدو، في فاعليات الدورة الـ 75 لمهرجان فينيسيا السينمائي، والذي تستمر فاعلياته حتى الـ 8 من الشهر الجاري، حيث خطفت النجمة الشهيرة داكوتا جونسون، الأنظار لإطلالتها الأنثوية الساحرة في أحدث إطلالةٍ لها في أثناء حضور جلسة تصويرية قبل العرض الأول لفيلمها الجديد في مهرجان البندقية السينمائي. وتألّقت الممثلة الأميركية، التي اشتهرت بدور "أنستازيا" في سلسلة أفلام "فيفتي شايدز" Fifty Shades، بفستان أبيض من الدانتيل بدون أكمام أعادنا إلى حقبة نجمات هوليوود سابقًا، واعتمدت إكسسوارات بسيطة مع نظارات شمسية أنيقة لتنهي إطلالتها بحذاء كريمي ذو كعب عال، ووضعت المكياج الجذاب الناعم، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على كتفيها وظهرها. وبدا النجوم المشاركين في الفيم في حالة معنوية كبيرة وتجمعوا معًا لالتقاط الصور بينما حرص كل منهم ارتداء الأزياء الملفتة
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