مؤشر سوق مسقط يغلق تداولات الأحد مرتفعًا بنسبة 0.37 %

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 53ر4435 نقطة مرتفعًا بـ 26ر16 نقطة وبنسبة 37ر0 %.

وبلغت قيمة التداول 761 ألفًا و 784ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 7ر 70 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و 595 ألفًا و 806 ريالات عمانية.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 098ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 61ر17 مليار ريال عماني.