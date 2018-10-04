السعودية توافق على الاستثمار بمصفاة نفط جديدة في باكستان

قالت وزارة البترول الباكستانية إن السعودية وافقت من حيث المبدأ على الاستثمار بمصفاة نفط جديدة في ميناء جوادر بالمياه العميقة.

وقال غلام سرور خان وزير البترول الباكستاني للصحفيين إن شركة النفط الوطنية الباكستانية ستشارك في المشروع مع شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية.

وقال خان واصفا زيارة وفد سعودي ”أظهروا اهتماما بالاستثمار الفوري في المصفاة“.

وأضاف ”جلسنا وعقدنا مباحثات أولية معهم وقرر الجانبان من حيث المبدأ أنه سيكون اتفاقا بين الحكومتين“.

وأضاف أن التفاصيل الخاصة بتكلفة المصفاة ونطاق عملها ستوضع في وقت لاحق.