978 مليون متر مكعب مياه استهلاك 97% من المنشآت الصناعية

كشفت بيانات سعودية رسمية نشرت الخميس، أن 97% من المنشآت الاقتصادية الصناعية في المملكة قامت بشراء المياه التي استهلكتها خلال عام 2017، وبلغت نحو 978 مليون متر مكعب.

وبحسب التقرير الصادر عن الهيئة العامة السعودية للإحصاء اليوم، بعنوان "مسح نتائج البيئة الاقتصادية الصناعية بالسعودية لعام 2017"، فإن أكثر أنواع الطاقة التي تم استخدامها في المنشآت الاقتصادية الصناعية خلال عام 2017 كانت الغاز الطبيعي بنسبة 66%، والديزل بنسبة 18.7%، بينما البنزين 91 بنسبة 10.3%، وغاز الطبخ 2.2%، النفط الخام 1.9%، والبنزين 95 بنسبة 0.7%

وكشفت نتائج المسح المتعلقة بالمخلفات الناتجة عن نشاطات (المنشآت الاقتصادية الصناعية) بأنها بلغت نحو 20.2 مليون طن، وأن ترتيب تلك المخلفات كان على النحو التالي: مخلفات المواد الكيماوية الصلبة هي الأكبر بين المخلفات بنسبة بلغت 36%، تلتها مخلفات المواد الكيماوية السائلة بنسبة وصلت إلى 12%، ثم مخلفات المعادن الحديدية بنسبة بلغت 10%، وأخيرًا مخلفات المعادن غير الحديدية بنسبة وصلت إلى 6%.