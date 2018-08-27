أسهم أوروبا ترتفع صباحًا وتسلا يهبط في ألمانيا

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين بعدما ألقى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول كلمة داعمة للسوق، وفي ظل مؤشرات على إحراز تقدم في اتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك بخصوص اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).

وكان سهم شركة تسلا الأمريكية لصناعة الأجهزة الكهربائية، والمدرجة في ألمانيا، من بين أكبر الخاسرين حيث هبط أكثر من ثلاثة بالمئة في التعاملات المبكرة في بورصة تريدجيت، بعدما تخلى الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك عن مساعيه لإلغاء إدراج الشركة في البورصة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش، وصعد المؤشر داكس الألماني 0.4 بالمئة، عقب تداولات آسيوية أقوى بعدما أبقى باول على توقعات مجلس الاحتياطي بالرفع ”التدريجي“ لأسعار الفائدة.

والأسواق البريطانية مغلقة بمناسبة عطلة عامة.

وكان مؤشر قطاع السيارات هو الأفضل أداء، إذ صعد 0.7 بالمئة بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إن اتفاقا تجاريا مع المكسيك بات وشيكا.

وارتفعت أسهم بي.إم.دبليو وفولكسفاجن ودايملر بنسب تراوحت بين واحد و1.4 بالمئة. وتعتمد شركات صناعة السيارات الألمانية على التجارة السلسة بين المكسيك والولايات المتحدة لبيع سيارات مصنعة في مصانع مكسيكية إلى السوق الأمريكية.

وقفز سهم مترو 17 بالمئة بعدما أعلنت سيكونومي أنها قد تنضم لشركة هانييل ذات الملكية العائلية في بيع حصة بشركة التجزئة الألمانية إلى مجموعة مستثمرين بقيادة الملياردير التشيكي دانيال كريتنسكي.