البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.12%

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.12% ما يعادل 0.63 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 532.71 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 153,600 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 277,374.965 دولار، نفذت من خلال 98 صفقة.