1.3 مليار درهم قيمة تصرفات العقارات في دبي الثلاثاء

حققت التصرفات العقارية في دبي أكثر من مليار و295 ملايين درهم أبرزها رهونات بقيمة مليار و125 مليون درهم من خلال 61 إجراء .
وأفاد تقرير التصرفات - الذي يصدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي - بأن الدائر شهدت اليوم تسجيل 96 مبايعة بقيمة 170 مليون درهم منها 29 مبايعة للأراضي بقيمة 99 مليون درهم و67 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 71 مليون درهم .
وأوضح التقرير أن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى .
ولفت إلى أن منطقة ند الشبا الأولى تصدرت المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 86 مليون درهم تلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها مبايعتين بقيمة مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 6 بتسجيلها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم .
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم بمنطقة جميرا الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول.
وتصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم تلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم .
وسجلت الرهون قيمة قدرها مليار و125 مليون درهم منها 43 رهن أراض بقيمة مليار و100 مليون درهم و18 رهن فلل وشقق بقيمة 25 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الروية الأولى بقيمة 800.5 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 109 ملايين درهم .
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تألّقت النجمة العالمية سيارا في حفلة توزيع جوائز Black Girls Rock لعام 2018، التي أقيمت في قاعة Prudential في نيوجيرسي، ليلة الأحد. فازت النجمة العالمية البالغة من العمر 32 عامًا، بجائزة "نجم الروك" في الاحتفال اللامع في مدينة نيو آرك بولاية نيوجيرسي، وخطفت سيارا الأضواء بإطلالتها الساحرة إذ ارتدت فستانا رائعا باللون الأسود من توقيع بالمان يتداخل فيه القماش البراق الفضي وهو مزود بذيل من الكشاكش والريش الأسود، وانتعلت النجمة الشهيرة زوجا من أحذية الكاحل السوداء ذات الكعب العالي، وأكملت إطلالتها بالإكسسوارات الفضية لا سيما الأظافر الطويلة والمطلية بالغليتر والمكياج الناعم. وتكرم جوائز "Black Girls Rock" الإنجازات التي حققتها النساء ذوات البشرة السمراء اللاتي أثبتن أنفسهن في مجالات الفن والأعمال والترفيه والتواصل الاجتماعي. وأطلقت النجمة العالمية سيارا كليبا جديدا يحمل اسم "Level Up"، وهي الأغنية التي لاقت إعجاب قطاع كبير من
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