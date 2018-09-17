الدولار يحافظ على مكاسبه مع تصاعد مخاوف الحرب التجارية

حافظ الدولار على مكاسبه يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لتطورات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
ومن المرجح أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جديدة على واردات من الصين بنحو 200 مليار دولار يوم الاثنين، وفقا لما ذكره مسؤول بارز لرويترز.
ومن المرجح أن تكون الرسوم بنسبة عشرة بالمئة أي أقل من الرسوم التي كانت تدرس الإدارة فرضها والبالغة 25 بالمئة.
قادت تلك الأنباء مؤشر الدولار إلى الارتفاع نحو 0.5 بالمئة يوم الجمعة إلى 95 في أكبر صعود يومي منذ 23 أغسطس آب. وجرى تداول مؤشر العملة الأمريكية عند هذا المستوى تقريبا يوم الاثنين.
وارتفع الدولار مقابل العملة الصينية وسجل في أحدث معاملات 6.87 يوان مقارنة مع 6.86 يوان في إغلاق تداولات الجمعة.
وجرى تداول اليورو في أحدث تعاملات عند 1.1635 دولار، انخفاضا من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع 1.1721 دولار المسجل يوم الجمعة. وتراجع الجنيه الاسترليني من ذروة الأسبوع الماضي البالغة 1.3145 دولار إلى 1.3080 دولار.
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جذبت كيت موس، الأنظار خلال مشاركتها في حدث "MatchesFashion" الأبرز في الموضة، المقام في كارلوس بليس، مايفير، في لندن. وبدت أسطورة عالم الموضة، ذات الـ44 عامًا ، أنيقة وجذابة في فستان قصير باللونين الأبيض والأسود، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء ذات كعبًا عاليًا، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الماسية وحملت حقيبة يد ذهبية اللون. وأكملت موس إطلالتها بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة النيوود، وصففت شعرها الأشقر لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها وكتفيها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة في حالة معنوية جيدة أثناء خروجها من كارلوس بلاس ، حاملة صندوقًا أبيض كبيرًا. ويأتي ظهور كيت بعد أن تراجعت عن انتقادها الشهير لعالم الأزياء والذي يستهدف النساء ذوات الجسد النحيف، في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت قد تسببت عارضة الأزياء الشهيرة، التي اعتبرت الوجه الأصلي لحركة "Heroin chic" ، في إثارة الجدل الشديد
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