بورصة الكويت تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية الخميس، على ارتفاع المؤشر العام 19ر13 نقطة ليبلغ مستوى 5ر5139 نقطة بنسبة ارتفاع 26ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 5ر87 مليون سهم تمت من خلال 4292 صفقة نقدية بقيمة 8ر15 مليون دينار كويتي (نحو 14ر52 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر4759 نقطة وبنسبة ارتفاع 05ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 16ر59 مليون سهم تمت عبر 2270 صفقة نقدية بقيمة
9ر3 مليون دينار (نحو 87ر12 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 12ر19 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر5348 نقطة وبنسبة ارتفاع 36ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر28 مليون سهم تمت عبر 2022 صفقة بقيمة 9ر11 مليون دينار (نحو 27ر39 مليون دولار).
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جذبت الممثلة الإسبانية الشهيرة بينيلوبي كروز، الأنظار لإطلالتها الأنيقة إلى جانب زوجها خافيير بارديم، في حدث في مدريد في إسبانيا للترويج عن فيلمهما الجديد "Everybody Knows". وظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار والبالغة من العمر 44 عامًا ، بإطلالة مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا أحادي اللون أنيق ، والذي أبرز جسدها الرشيق، وكان الجزء العلوي من الفستان يتميز بقصاصات باللون الأسود والأبيض في حين ينتهي بتنورة سوداء أنيقة. أضاف الفنانة الإسبانية مزيدًا من السنتيمترات إلى طولها مع زوجًا من الصنادل السوداء، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهها وكتفيها، وأكملت إطلالتها الرائعة بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة ببطانة من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الداكن اللامع. انضمت أيضًا إلى فريق الفيلم ،الممثل خافير بارديم والمخرج أصغر فرهادي للترويج للفيلم ، المعروف باسم Todos Lo Saben في إسبانيا. كانت بينيلوب وزوجها مشغولين
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