بورصة الكويت تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية الخميس، على ارتفاع المؤشر العام 19ر13 نقطة ليبلغ مستوى 5ر5139 نقطة بنسبة ارتفاع 26ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 5ر87 مليون سهم تمت من خلال 4292 صفقة نقدية بقيمة 8ر15 مليون دينار كويتي (نحو 14ر52 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر4759 نقطة وبنسبة ارتفاع 05ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 16ر59 مليون سهم تمت عبر 2270 صفقة نقدية بقيمة

9ر3 مليون دينار (نحو 87ر12 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 12ر19 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر5348 نقطة وبنسبة ارتفاع 36ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر28 مليون سهم تمت عبر 2022 صفقة بقيمة 9ر11 مليون دينار (نحو 27ر39 مليون دولار).