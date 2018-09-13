مؤشر سوق مسقط يغلق تداولات الخميس مرتفعًا

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 51ر4558 نقطة مرتفعًا بـ 96ر27 نقطة وبنسبة 62 ر0 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 55ر4530 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 4 ملايين و263 ألفًا و345 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 62ر13 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3 ملايين و752 ألفًا و199 ريالًا عمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 185ر0 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 85ر17 مليار ريال عماني.
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جذبت الممثلة الإسبانية الشهيرة بينيلوبي كروز، الأنظار لإطلالتها الأنيقة إلى جانب زوجها خافيير بارديم، في حدث في مدريد في إسبانيا للترويج عن فيلمهما الجديد "Everybody Knows". وظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار والبالغة من العمر 44 عامًا ، بإطلالة مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا أحادي اللون أنيق ، والذي أبرز جسدها الرشيق، وكان الجزء العلوي من الفستان يتميز بقصاصات باللون الأسود والأبيض في حين ينتهي بتنورة سوداء أنيقة. أضاف الفنانة الإسبانية مزيدًا من السنتيمترات إلى طولها مع زوجًا من الصنادل السوداء، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهها وكتفيها، وأكملت إطلالتها الرائعة بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة ببطانة من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الداكن اللامع. انضمت أيضًا إلى فريق الفيلم ،الممثل خافير بارديم والمخرج أصغر فرهادي للترويج للفيلم ، المعروف باسم Todos Lo Saben في إسبانيا. كانت بينيلوب وزوجها مشغولين
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