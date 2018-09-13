مؤشر سوق مسقط يغلق تداولات الخميس مرتفعًا

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 51ر4558 نقطة مرتفعًا بـ 96ر27 نقطة وبنسبة 62 ر0 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 55ر4530 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 4 ملايين و263 ألفًا و345 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 62ر13 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3 ملايين و752 ألفًا و199 ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 185ر0 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 85ر17 مليار ريال عماني.